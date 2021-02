Javiera Contador aseguro que no estará en programa del iquiqueño Fernando Godoy

El primer capítulo ya cuenta con más de 500 mil reproducciones en Instagram.

En el estreno del late “La Pasión de Ganar” de juegaenlinea.com, que conduce la nueva pareja del espectáculo a través de sus cuentas @pamelafiera y @jpcrettino entrevistaron a la actriz Javiera Contador, quien comentó que no la llamaron para el nuevo proyecto de la productora Kike 21, donde estará su ex compañero de set Fernando Godoy, sin embargo, lo ve como un desafío interesante y difícil para toda esa producción.



“Quiero que a Fernando le vaya bien, que a ese equipo le vaya bien, conozco a muchos comediantes y me parece que la iniciativa está buena, pero yo he tomado otro camino en el fondo, entonces no me veo allí, porque no es lo que estoy haciendo, pero no es porque no me gusta el programa. Le tengo fe, hablé con Fernando Godoy, le tiré toda mi buena onda, entiendo como él también quiere estar en el proyecto y entender que hay todo un país que está cambiando, que hay que ver el humor desde otro lado”.

Consultada por Jean Philippe sobre su actual proyecto, la comediante añadió que está trabajando mucho de forma online y que descubrió en Instagram un nuevo camino haciendo sus shows y rutinas de humor. “No me dan tantas ganas pa’ ser súper honesta de volver a la tele. Sí lo pasé súper bien haciendo Dale Play, sí hay otros proyectos que me interesan que podrían salir, ojalá. Pero, en general, estoy mucho más selectiva y lo que hago lo muestro en mi Instagram… Como que siento que las nuevas plataformas me dan una libertad editorial, una forma de hacer las cosas que pa’ mí es muy cómodo”, confesó la comediante.

Ante la pregunta de Pamela Díaz si le gustaría actuar con ella, Javiera, entre risas, le confesó a Jean Philippe “la llamamos y no se pudo aprender 5 líneas, tuvimos que poner un papelógrafo gigante y la negra súper linda, leía fijo…(risas) una cosa impactante”. A lo que Cretton agregó que Pamela perdió una oportunidad en TV Azteca para actuar en una teleserie, porque no se pudo aprender una hoja entera. A lo que La Fiera contraargumentó “Pasa delante mío la Kate Castillo, la Thalia, la Paty Manterola de Garibaldi… Tenía que hacer de loca, llorar y lo hice pésimo y un camarógrafo me dijo por qué no se va mejor”.

Nuevamente la pareja dará rienda suelta a su espontaneidad en “La Pasión de Ganar” este martes 22:00 horas, en Instagram y la audiencia podrá interactuar, hacer preguntas, comentar y, además, participar por giftcards para utilizar en la plataforma Juegaenlinea.com.

