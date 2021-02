Economía anuncia primer llamado a subsidios para turismo e industria creativa por $55 mil millones

Adicionalmente, el apoyo para ambos sectores incluye facilidades crediticias a través del programa FOGAPE Reactiva, flexibilidades en materia de Ley de Protección al Empleo y programas especiales en asociación con Banco Estado.

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto a la ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, la directora de Sernatur, Andrea Wolleter y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, dieron a conocer un nuevo plan de apoyo al sector del turismo y la industria creativa.

El plan contempla 4 ejes de trabajo, entre los que se encuentran subsidios para empresas, facilidades crediticias a través del programa FOGAPE Reactiva, flexibilidades en materia de Ley de Protección al Empleo y programas especiales en asociación con Banco Estado.

Así, durante los meses de febrero y marzo el Ministerio de Economía realizará el primer llamado a concurso para acceder a estos subsidios por un total de $55.000 millones. En esta etapa, $50.000 millones irán destinados al sector turismo y $5.000 millones al sector de la cultura y las artes, beneficiando a más de 20 mil empresas a nivel nacional.

“Este es un programa inédito por su tamaño y alcance. Es la primera vez que son tantos los recursos que se destinan a sectores específicos que están extraordinariamente golpeados, porque este es el año de la recuperación económica. Los primeros recursos se entregarán durante el primer semestre del año, que va a ser un semestre muy difícil, y ya a partir del segundo trimestre, vamos a ver una recuperación económica fuerte como consecuencia del proceso de vacunación”, dijo el Ministro de Economía, Lucas Palacios.

En tanto, la ministra Consuelo Valdés explicó que “esta es una importante señal para la reactivación del sector cultural, donde estos nuevos recursos que provendrán del Ministerio de Economía servirán para apoyar a empresas relacionadas al sector cultural”.

En materia de presupuesto, este año los programas de Corfo y Sercotec pondrán a disposición $180 mil millones para ir en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, lo que refleja un considerable aumento con respecto al presupuesto de años anteriores que en promedio destinaba $85 mil millones a este fin. De este total, los primeros $55 mil millones irán destinados al sector del turismo y la industria creativa, ambos muy fuertemente golpeados por la pandemia.

Tras el anuncio, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, comentó que “muchas comunas están en cuarentena o paso 2 y no podían trabajar, entonces no tenían la posibilidad de obtener recursos, por eso a través de Corfo, estamos poniendo a disposición sólo para el sector turismo recursos que beneficiarán a más de 20 mil empresas del sector. Son subsidios no reembolsables, una transferencia directa de recursos y que va a financiar hasta un 70% de los planes de negocios de las empresas del turismo, tanto en capital de trabajo, como en activo fijo”.

Por su parte, el Vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, señaló que “lo importante es que son subsidios que apuntan justamente a la reactivación económica por lo tanto, detrás de cada proyecto, de cada subsidio, hay una iniciativa, una idea que va a generar empleo lo que buscamos como gobierno es justamente recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia”.

Adicionalmente, la directora de Sernatur, Andrea Wolleter, indicó que “tenemos plena consciencia del impacto que ha tenido la crisis en la industria turística, el año pasado tuvimos una caída del turismo receptivo de un 75% y el turismo internacional también tuvo caídas muy importantes. Hoy tenemos a 120 mil personas asociadas al turismo que están con suspensión del empleo, por eso los anuncios son muy importantes para poder lograr la recuperación y reactivación del sector turismo”.

El Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Tarapacá, Néstor Jofré Núñez, señaló: “A través de Sercotec y Corfo, ayudaremos a las PYMES de TARAPACÁ, fuertemente golpeadas económicamente, por el Covid. Primer llamado, este mes. Son más de $1.000 millones asignados para nuestra región”.

Las postulaciones para el sector del turismo comienzan esta semana, y para el caso del sector de la cultura y las artes inician durante la próxima semana, ambas a través de una ventanilla única que estará disponible en el sitio web de Corfo: www.corfo.cl.

