Líder global en innovación Jason Wild será expositor en Congreso Futuro 2021

Innovar. De seguro es la palabra que más le gusta a Jason Wild, vicepresidente senior de Transformación e Innovación en Salesforce. Wild será parte de los panelistas del Congreso Futuro, cuya edición 2021 se realizará entre el 18 y el 21 de enero. Este congreso de reconocimiento internacional, cumple 10 años, los que están marcados por la pandemia, hecho que inspiró la pregunta que abre la temática principal del encuentro: ¿Cómo habitar la incertidumbre? Serán 80 destacados expositores nacionales e internacionales los que podrán contestar esta pregunta desde sus diferentes miradas.

En el caso de Jason Wild, líder global en innovación, su charla será el miércoles 20 de enero y se titula: “Abrazando el futuro: alimentando el poder de la creatividad humana en tiempos inciertos”. Durante su presentación profundizará sobre cómo aprovechar la creatividad humana en medio de la incertidumbre, ejemplificará cómo la crisis ha impulsado a muchas empresas a buscar otras formas de seguir adelante creativamente. También hablará sobre los comportamientos fundamentales que se pueden transmitir y que influyen en el proceso de innovación. Además, Wild examinará cómo los líderes del sector público y privado pueden invertir en redes y centros que impulsan el crecimiento.

La idea de Wild es poder desafiar a su audiencia a expandir sus creencias sobre dónde poder encontrar talento creative. “Es precisamente en estos momentos cuando debemos explorar la creatividad, ya que en crisis es cuando surgen nuevas oportunidades. Es un mito que sólo unos pocos nacen con el don de la creatividad. La verdad es que la creatividad viene de un conjunto de rituales y comportamientos que son el resultado de la práctica.”,reflexiona Jason Wild, quien a su vez nos recuerda que empresas como Netflix, Airbnb, Slack, Instagram, Whatsapp entre otros empezaron durante una crisis financiera.

“¿Cuál es el ingrediente del éxito de estas empresas y de Silicon Vallley? ¿Qué podemos aprender de ellos e incorporar en América Latina?”, son las preguntas que nos plantea este notable innovador.

El líder de la unidad Ignite, laboratorio de innovación estratégica donde Salesforce colabora para reinventar el papel de los clientes en el mercado, es enfático en indicar que debe existir consciencia de la “necesidad de cambiar”. Para Wild su equipo en Ignite es un “catalizador” para ayudar a las empresas en el proceso de digitalización. “En el pasado, el trabajo se organizaba más de arriba hacia abajo, centrado en el producto…creo que el futuro es más hacia afuera, más de abajo a arriba, más centrado en el cliente. El papel del liderazgo no es encontrar las malas ideas, sino las buenas, para ayudarlas a avanzar y sobrevivir”, relata con total convicción Wild, quien agrega que “Antes consumía el 80% de mi tiempo en el ‘por qué’… de la noche a la mañana la conversación se ha volcado al ‘cómo lo hacemos’, esa es la pregunta del billón. Nuestra gracia es crear algo tangible que da vida a lo que las empresas esperan. Algún CEO me ha dicho:¿esto es real?, ¿es posible? He soñado con ello durante 10 o 15 años”, finaliza Wild.

Ser innovador y centrarse hacia el cliente: La máxima en Salesforce

Salesforce es una de las empresas que este año se encuentra apoyando a Congreso Futuro. Esta empresa de software empresarial con casa matriz en San Francisco, CA. y presencia mundial, fue creada en 1999 y lanzada al estrellato por su CRM – Customer Relationship Management – (Gestor de Relaciones con Clientes) llamado Sales Cloud. Esta idea de automatización de ventas en la nube, se consolidó gracias a que muchas empresas buscaban simplificar el uso de software y mejorar la productividad del equipo de ventas, en especial frente a la crisis de la burbuja puntocom a comienzos del milenio. Hoy con su plataforma Customer 360, Salesforce apoya las marcas en todos los puntos de contacto de los clientes con los equipos de ventas, atención al cliente, marketing y e-commerce.

Según el estudio Salesforce State of the Connected Customer, para el 84% de las personas la experiencia que proporciona una empresa es tan relevante como sus productos y/o servicios.“El cliente debe ser el principal foco de toda empresa. El enfoque de Salesforce es dar soporte tecnológico a las compañías para que puedan estar más cerca de sus clientes en una visión de 360°: marketing, ventas, atención y comercio electrónico. Es clave, no descuidar ninguna arista y así lograr un cliente satisfecho, fiel a la marca y que recomiende tu servicio o producto”, indica Jorge Cassino, Director General de Salesforce para Chile y Perú.

Para inscribirse en los diferentes paneles de Congreso Futuro – que este año por la pandemia, será completamente online- puedes hacerlo gratuitamente en https://congresofuturo.cl/agenda-2021/ en el caso de Jason Wild, para ver su presentación, debes inscribirte en el Panel 19.

