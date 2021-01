¿Crowdfunding? INJUV invita a descargar glosario interactivo gratuito sobre emprendimiento

El documento fue elaborado por el Área de Emprendimiento del Instituto Nacional de la Juventud.

A veces el lenguaje del ecosistema de emprendimiento puede ser un poco hostil. Palabras como startup, know-how, KPI y networking se repiten constantemente sin que sepamos realmente qué es lo que significan. Es por eso que el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) pone a disposición el “Glosario chileno del emprendimiento”: un documento que aterriza 100 conceptos del emprendimiento e innovación a un lenguaje claro, sencillo y cercano.

Para levantar la información y plantearla en modo fácil se trabajó con alrededor de 60 jóvenes que están ingresando al mundo del emprendimiento en Chile, además de personas que ya cuentan con mucha experiencia en este, como Emily Amann, directora regional en DreamBuilder Chile-Perú, Flavio Llanos, gerente de Marketing en Crecelatam, Tadashi Takaoka, consultor experto en Innovación y Fernanda Vicente, presidenta en Mujeres del Pacífico y directora del Board of Association of Entrepreneur of Latinoamerica (ASLA).

“Nuestra visión de emprendimiento va mucho más allá de ser un mecanismo para generar dinero, sino que, lo entendemos como una forma de hacer lo que más nos apasiona. Por eso es tan importante bajar este mundo a un idioma que sea entendido por todas y todos los jóvenes que se inician en este camino”, explica la directora regional de INJUV, Paulina Valdivia.

El glosario

Este documento de 135 páginas se divide en las siguientes categorías:

Tipos de emprendimiento

Roles y organizaciones

El mundo del marketing

El mundo de las lucas

Cosas para funcionar más rápido y mejor

Otras papitas

Además, cada concepto incorpora apartados que ahondan en su explicación, como su traducción y pronunciación, definición y referencias interactivas en los casos que corresponda.

¿Quieres tener el tuyo? Puedes visitar www.injuv.gob.cl y descargarlo digitalmente o mediante los enlaces publicados en las redes sociales de INJUV en Tarapacá.

Share Tweet Share