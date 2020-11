Ministro Secretario de Gobierno rechaza proyecto de indulto

El Ministro Jaime Bellolio aseguró que en una democracia es el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia quienes investigan y sancionan los delitos y los hechos de violencia. “Los chilenos quieren vivir en paz, quieren que haya justicia y no un indulto a la destrucción total de nuestra convivencia”, señaló.

Con una condena tajante a la violencia, el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, rechazó la iniciativa que pretende indultar a quienes fueron detenidos por hechos de violencia durante la crisis social.

“La propuesta de indultar a quienes han sido condenados por Tribunales independientes por cometer delitos graves, por haber incendiado, por haber destruido los centros de nuestras ciudades, por haber tirado bombas molotov, por haber destruido mobiliario público, por haber quemado buses, es simplemente justificar la violencia”, señaló el Ministro desde el Palacio de La Moneda.

“Nosotros vivimos en una democracia y en una democracia cuando hay un delito es el Ministerio Público quien investiga y los Tribunales son los que sancionan. Por tanto, no cabe la idea del indulto a la violencia, a la destrucción, cuando exactamente la violencia y la destrucción son la antítesis a la democracia. Lo que necesitamos como país es dar una señal en contra de la violencia y la destrucción, y estos diputados de izquierda están dando una señal a favor de la violencia y la destrucción”, acotó.

Por otro lado, consultado por los dichos del ex director del Hogar de Cristo, Benito Baranda, quien afirmó que no se ha contado con recursos para combatir la violencia en barrios periféricos, el Vocero de Gobierno lamentó sus declaraciones y expresó que “es sorpresivo que haya algunas personas que se revistan de un buenísimo y que al mismo tiempo justifiquen la violencia. El pretender hacer un indulto a quienes los Tribunales de Justicia han declarado culpables por haber cometido delitos graves contra el orden público, simplemente no cabe en una democracia. Puede que a algunos no les guste la democracia, pero a este Gobierno sí y estamos comprometidos con ella”.

“Yo esperaría justamente lo contrario de aquellos que son viejos en la política y quienes ahora pretenden ser candidatos presidenciales. En vez de sumarse a la idea de un indulto frente a la violencia que es la antítesis de la democracia, esperaría que esa misma fuerza la pusieran más bien en condenar la violencia. Eso es lo que quieren los chilenos. Quieren vivir en paz, quieren que haya justicia, y nunca jamás un indulto a la destrucción total de nuestra convivencia”, finalizó el Ministro.

