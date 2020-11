Vocero de Gobierno afirmo que Plebiscito es inicio de una verdadera reconciliación democrática

Tras participar en el Consejo de Gabinete encabezado por el Presidente Piñera, el Ministro Jaime Bellolio destacó la pacífica y alta participación de la ciudadanía en el Plebiscito y llamó a toda la clase política a trabajar con unidad y diálogo por las urgencias de los chilenos

“Como Gobierno hoy día amanecimos con el orgullo de haber cumplido una tarea: que el Plebiscito fuera realizado de la mejor manera posible y que tuviese una altísima participación”. Con estas palabras el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, valoró este lunes la participación de la ciudadanía y el desarrollo del Plebiscito.

Tras participar en un Consejo de Gabinete encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, el Ministro recalcó que “algunos personeros de oposición decían que el Gobierno iba a ser evaluado en torno a cuántas personas participaban, lo decían en tono crítico. Pues bien, ayer vimos los resultados. Una participación notable, una participación masiva, pacífica, en donde millones de personas decidieron con un lápiz cuál será el futuro de nuestro país. Cada vez que una persona, que un hombre o que una mujer fue a votar, lo que hacía era darle más vigor a la democracia, era decir que la vía violenta queda completamente fuera de lo que los chilenos quieren”.

“Y el masivo triunfo del Apruebo así como de la Convención Constituyente significa también una reflexión para quienes estuvimos en el Congreso, para quienes estamos hoy día en el Gabinete, sobre esa necesidad que los chilenos dicen de tener una esperanza de que las cosas cambien pero que cambien con actores distintos”.

En ese sentido, el Vocero de Gobierno llamó a toda la clase política a trabajar con unidad y diálogo por las urgencias de los chilenos. “Hoy nosotros comenzamos el momento de una verdadera reconciliación democrática. Es el momento de la unidad, es el momento del diálogo, no es el momento de la división, no es el momento de la pelea espuria, no es el momento en que algunos pretendan subirse al carro de la victoria al cual nunca quisieron siquiera que ocurriera”, señaló.

“Los chilenos en esto son muy claros: quieren que hayan cambios, quieren que haya una esperanza futura. Por lo mismo, yo hago un llamado a que tengamos una verdadera reconciliación democrática, que tengamos diálogo, que nos encontremos en las urgencias de las personas y no en la política pequeña que solo aleja a la ciudadanía de lo que significa la verdadera política que es la vida en común”, finalizó el Ministro Bellolio.

