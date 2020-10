Qué es la laguna laboral y cómo influye en la búsqueda de empleo durante la pandemia

El brote de Covid 19 ha aumentado la cantidad de profesionales desocupados. Durante estos meses el estancamiento económico ha prolongado esta tendencia laboral por varios meses, generando un espacio en la carrera de los trabajadores. Esto puede provocar alguna dificultad mayor a la hora de encontrar nuevas oportunidades, por lo que es importante entender los efectos y la relevancia de esta tendencia.

Sin duda la pandemia generó un importante crecimiento en la desocupación laboral, la cual logró superar la línea de los dos dígitos, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Se trata de un desafío importante tanto para las empresas como los colaboradores, quienes han tenido que adecuarse a este contexto, intentando mantener la operatividad del negocio y buscando nuevas alternativas de empleo.

No obstante, la baja en el número de contagios y el proceso de desconfinamiento que ha vivido el país, han provocado una mayor reactivación en la generación de ofertas de empleo. Por lo que muchos de los profesionales que se vieron desvinculados a un principio de la pandemia han visto nuevas oportunidades de empleabilidad. En este sentido, a la hora de buscar trabajo, es importante tomar en cuenta la laguna laboral en la carrera de los postulantes, y cómo ésta puede afectar su candidatura a un cargo.

“Es algo que puede ocurrir no solo a raíz de importantes cambios económicos, como el que nos encontramos, es una tendencia que se puede dar en momentos donde el mercado laboral está en una forma más óptima. Una laguna laboral puede significar muchas cosas: viajes, estudios, voluntariados, tiempos para familia o la creación de emprendimientos. Por lo que normalmente no traen problemas a los candidatos. Sin embargo, existe prejuicio que, cuando un candidato no ha podido encontrar nuevo trabajo en varios meses, puede deberse a la mala comunicación en la entrevista, poca adaptabilidad, perfil sobrevalorado, o con la renta más alta que corresponde por el mercado”, explica Anastasia Samokhvalova, consultora senior de Page Personnel, firma especializada en reclutamiento.

Según la experiencia en procesos de reclutamiento, desde Page Personnel explican que las lagunas mayores a 6 meses pueden dejar a un candidato sin la práctica vinculadas a las operaciones de su especialidad. Aquellas de un año crean la necesidad de comprobar si el profesional aún está vigente y con capacidad necesaria para el cargo. Ahora bien, no son obstáculos definitivos, pero efectivamente causan más preguntas, bajan la visibilidad de la carrera y hacen el proceso de la búsqueda laboral a veces más largo.

Sin embargo, en el contexto actual, el desempleo en cargos de profesionales ha crecido después de la crisis y ha dejado a varios profesionales sin trabajo. No por su desempeño, si no por la situación país. “Desde marzo, el brote de Covid 19 y las cuarentenas frenaron procesos de selección, y a mayor demanda hubo muy poca oferta laboral. Por lo que la laguna de 2019 a 2020 no será cuestionada por temas del candidato y sus habilidades. Es un fenómeno que se observa durante crisis prolongadas, y definitivamente transversal a los países, industrias, empresas y perfiles” afirma Samokhvalova.

En relación a los rubros y puestos más perjudicados por este fenómeno laboral, no hay clara tendencia en esto. Evidentemente hay algunas excepciones vinculadas a industrias que se han visto perjudicadas y será más dificultoso avanzar en dicho sector. Por ejemplo, rubros de turismo, entretención, gastronomía, el retail -hasta cierto punto- y el transporte de pasajeros, como las aerolíneas. Otro efecto que puede suceder, es que los candidatos más fáciles de emplearse suelen ser los que poseen una experiencia intermedia, entre 3 a 10 años. Este segmento tiene una mayor ventaja sobre los más jóvenes, ya que se está buscando profesionales ya capacitados, y sobre los más seniors por un factor de costos

“La reactivación dependerá de la industria, las más afectadas seguirán con menos vacantes en la curva de despegue, claro, dependiendo del avance de la crisis sanitaria. Lo importante es no bajar los brazos, el mercado se está reactivando, y la versatilidad de los cargos es bienvenida. Por lo que hay que intentar reinventarse, y buscar valor agregado de su experiencia en otros rubros”, complemente la consultora senior de Page Personnel.

