Iquiqueña es reconocida en competencia internacional de chino mandarín

La joven iquiqueña fue la destacada del Instituto Confucio Santo Tomás en una competencia internacional que reunió a estudiantes del idioma mandarín de diversos países América Latina.

224 alumnos de chino mandarín de diferentes Institutos Confucio del continente participaron del primer concurso de Talentos “Día del Instituto Confucio”, organizado por el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL).

La competencia contempló cuatro categorías: Canto, Discurso, Gastronomía y Artes Marciales, reuniendo a participantes de 18 países a través de un video que debía exhibir su talento en torno al idioma y la cultura china. Por el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST), participaron 14 estudiantes de distintas ciudades del país.

Debido a la gran aceptación que tuvo el concurso, el IC ST quiso reconocer a sus estudiantes con mayor popularidad a nivel nacional (videos más vistos en YouTube), con un estímulo y una distinción para destacar y valorar su esfuerzo.

El 1° lugar correspondió a Natalie Saavedra (Iquique), alumna de Básico 1, estudiante de 4° medio, con la canción “Wo duo xihuan ni, ni hui zhidao, 我多喜欢你 你会知道” (Me gustas mucho y lo sabrás). “Fue una iniciativa muy práctica para aprender el idioma chino de una manera didáctica y divertida, quedé muy contenta con el resultado, disfruté cada paso del concurso y aprendí mucho al ver los otros videos también. Quiero agradecer al Instituto Confucio porque desde el primer momento recibí todo su apoyo, de mi tutor, de mis compañeros, de la profesora Xu Ling que me ayudó a estudiar y por supuesto, a mis padres por generar las condiciones para realizar mi video”.

Natalie ya está matriculada para el curso de Básico 2. “Estoy con todas las ganas, y esperando que tenga momentos tan bonitos como hasta ahora, quisiera continuar participando, tanto en actividades de CRICAL como del Instituto Confucio, para seguir empapándome de esta maravillosa cultura”.

El 2° lugar fue para Juan Iturriaga (Talca), alumno y profesor del IC ST, quien nos comparte su experiencia. “Me parece excelente que existan oportunidades de este tipo, conocer el talento de nuestros compañeros de Latinoamérica y el Caribe es una experiencia de mucho provecho. Espero que sigan surgiendo instancias de este tipo, nos recuerda que cada vez más y más personas están aprendiendo chino, somos una comunidad que cobra fuerza. En mi experiencia personal, disfruté mucho cantando la primera canción que aprendí en chino: 老鼠爱大米 Laoshu ai dami – “El ratón ama el arroz”, fue una bonita forma de reencontrarme con los primeros días de estudio, cuando hice amistades que han perdurado hasta hoy”.

Carla Morales Vallejos (Rancagua), periodista y alumna de Básico 1, obtuvo el 3° lugar en popularidad con el tema “Molihua 茉 莉 花” (flor de jazmín). “Quiero destacar el reconocimiento que nos hizo el Instituto, no me lo esperaba, sobre todo siendo parte del primer curso Básico 1; el apoyo que nos dieron fue maravilloso. Quiero destacar la ayuda de mi ‘profe’ guía Li Xiaoying, y agradecer a mis amigos, a la comunidad rancagüina y a los demás alumnos, profes y tutores que estuvieron con nosotros en todo momento; ojalá este tipo de concursos se repita, y que cada día sean más los que se atrevan a participar”.

Desde Valparaíso, Nicole Parra (Básico 1) se llevó el 4° lugar en la competencia con la canción 无羁 Wu Ji. “La melodía tiene un contenido muy profundo y me encanta. Antes de enviar mi video estaba muy nerviosa y me costó un poco grabarlo. Fue interesante participar y nuevo para mí. Estoy estudiando chino mandarín porque me gusta mucho la filosofía tahoista y budista. Tengo una gran conexión con la cultura china ancestral, sobre todo a través de la meditación. Me encantaría ir a China”, sostiene.

El 5° lugar se lo llevó un alumno de Puerto Montt, Benjamín Figueroa del Básico 3, quien destacó con la canción 食人夢 The City is Eating me Alive de Banda Vast & Hazy, que eligió personalmente por el mensaje y la melodía. “Quería que saliera de lo común y me gustó mucho el mensaje que transmite. Esta canción habla de las personas que tendemos a perdernos en la vida diaria en una ciudad o la misma rutina. Actualmente, nuestra rutina desde casa es otra, y uno tiende a estresarse rápidamente y sentir que no hay escapatoria”.

A esto agregó que “hay una gran cantidad de talento en Latinoamérica, ya que vi otros videos de otros competidores y me sentí totalmente pequeño comparado con ellos. Mi meta es irme a vivir al extranjero y trabajar en alguna compañía. Además, siento que, sabiendo inglés, español y chino, se me abrirían muchas puertas”.

Debido al actual escenario mundial por el Covid-19, el que ha hecho que la mayoría de las personas estén conectadas, trabajando o estudiando desde sus hogares; el Instituto Confucio Santo Tomás, ha desarrollado diversas actividades online y apoyado la participación de sus alumnos en iniciativas como las de CRICAL, generando un impacto positivo, motivando a alumnos de distintos rincones del país a descubrir sus propios talentos y junto con ello, generar una red de contacto mucho más amplia en torno al idioma y la cultura de China.

