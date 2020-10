Ministro Secretario de Gobierno rechaza acusación constitucional contra Ministro del Interior

El Ministro Jaime Bellolio aseguró que la ofensiva contra el titular del Interior no tiene fundamentos y llamó a la oposición a pensar en las necesidades de los chilenos “y no en su beneficio electoral a corto plazo”.

Luego de que la oposición confirmara la acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez, el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, rechazó la presentación del libelo y llamó a la oposición a “pensar en los chilenos y no en su beneficio electoral a corto plazo”.

“Primero, yo esperaría que no se presentara esta acusación constitucional, sería la novena que tendría que ver la Cámara de Diputados en tan solo dos años, ocho de las cuales han sido presentadas por la oposición. Lamentablemente la oposición, frente a lo patético que fue el fin de semana en sus explicaciones de no haber llegado a un acuerdo en temas electorales, han encontrado nuevamente la misma carta bajo la manga que han sacado todas las veces pasadas: presentar una acusación constitucional sin fundamento jurídico y solamente con motivaciones políticas”, afirmó el Ministro Bellolio desde el Palacio de La Moneda.

“Eso no solamente hace perder tiempo en el Congreso, sino que pretende desviarnos de nuestro foco que es siempre estar pendientes de cómo mejorar la calidad de vida de las personas, cómo las urgencias y dolores de los chilenos son nuestras propias urgencias. Yo esperaría que los parlamentarios hicieran una reflexión sobre su rol”, acotó.

En esa línea, el Vocero de Gobierno recalcó que la oposición “se une solo en torno al no, en torno a la renuncia, al esto no quiero, esto que no me gusta. ¿Pero cuándo nos van a decir de verdad qué es lo que quisieran? ¿Cuándo nos van a decir qué es lo que de verdad piensan sobre la violencia o sobre el orden público? Este es otro más de ese triste legado de esa oposición fragmentada que no tiene otra cosa que decir que no”.

“Le queremos pedir a la oposición, y especialmente a la oposición moderada, que piensen en los chilenos, en las necesidades de los chilenos y no en su beneficio electoral a corto plazo. Yo esperaría que dejaran de amenazar, que dejaran de hacer acusaciones sin fundamentos, y más bien se dedicaran a ver cómo nos entendemos entre los chilenos, cómo dialogamos, cómo nos respetamos, cómo aislamos a aquellos violentos que no quieren que se haga el Plebiscito, cómo dejamos completamente afuera a esa extrema izquierda y extrema derecha que no cree en la democracia. La inmensa mayor parte del país está pidiendo otra cosa. No hagan que nuevamente perdamos el tiempo en una cuestión sin fundamentos”, finalizó el Ministro Bellolio.

