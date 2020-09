Gobierno se concentrara en combatir la pandemia y asume posición sobre dictadura en Venezuela

El Vocero de Gobierno valoró el comportamiento de la ciudadanía durante las Fiestas Patrias y criticó la agenda de quienes han presentado acusaciones políticas y querellas con el fin de infringir un daño al Gobierno. Asimismo, se refirió al informe de la ONU sobre Venezuela y llamó a todos los sectores políticos a condenar las violaciones a los DD.HH. que ocurren en ese país.

Desde el Palacio de La Moneda, el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto a la Subsecretaria de Salud, Paula Daza y la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, valoraron el comportamiento de la ciudadanía durante estas Fiestas Patrias y el cumplimiento de las medidas impulsadas por el Plan Fondéate en tu Casa.

“Queremos agradecer a los fiscalizadores, aquellos que hicieron posible que este 18 fuese especial, y también a las familias, ya que la mayor parte del país se comportó a la altura de las circunstancias. Si bien todavía es muy pronto para hacer un análisis completo, hasta el momento la mayor parte de las personas del país entendieron que estas serían unas Fiestas Patrias diferentes, en las cuales había que fondearse en su casa y pasarlo con el núcleo esencial familiar”, afirmó el Ministro Bellolio.

Asimismo, el Vocero de Gobierno recalcó la gestión de las autoridades sanitarias en el combate a la pandemia y aseguró que nada desviará el foco central del Ejecutivo, que es cuidar la salud y la vida de los chilenos.

“Lo que la ciudadanía espera es que el Gobierno se concentre en combatir la pandemia y no en querellas o acusaciones políticas que nos desvían de ese fin. No por nada el Ministro Paris, la Subsecretaria Daza y el Subsecretario Zúñiga son las tres personas mejor evaluadas del gabinete. La ciudadanía está de acuerdo en la manera en que ellos actúan día a día para combatir la pandemia. Nosotros vemos que hay distintos intereses, pero sobre todo lo más preocupante es que pretenden desviar la atención del trabajo conjunto de la pandemia para acusaciones sin fundamentos, querellas sin ningún fundamento, absolutamente políticas con tal de hacer daño político y eso es lo que lejos, lejos, las personas más rechazan”, señaló el Ministro en relación a las investigaciones por la gestión del Gobierno durante la pandemia y la acusación constitucional contra el ex Ministro Jaime Mañalich.

“Lo que piden los chilenos es que basta ya de una vez, basta de esa pequeñez política permanente, de querer buscar siempre lo equivocado. Nosotros aquí tenemos un compromiso que es valorado por la ciudadanía porque saben que nuestro foco es salir juntos de la pandemia, y aquellos sectores radicales que quieran insistir en esto, obviamente la ciudadanía los va a castigar. Nosotros nos vamos a concentrar 24/7 en seguir trabajando por combatir la pandemia, salir juntos de ella y comenzar juntos la recuperación del país”, aseveró.

Informe ONU sobre Venezuela

Por otro lado, el Vocero de Gobierno se refirió al informe de la ONU sobre la situación en Venezuela.

“El Gobierno de Chile ha sido muy claro en su posición sobre Venezuela. Venezuela es una dictadura asesina, que viola de manera sistemática los derechos humanos de las personas y se comenten una serie de delitos de lesa humanidad que son simplemente inaceptables. Esperamos de todas las fuerzas políticas que no haya doble estándar y que digan que están en contra de esto. Lo que Chile ha propuesto como salida es que haya un Gobierno de transición y que se llame a elecciones libres. Nosotros creemos en la democracia, en la dignidad de las personas y en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en el pasado, en el presente y en el futuro”, expresó el Ministro Jaime Bellolio.

