Con 84 películas nacionales e internacionales se da inicio a edición 16° de SANFIC de Fundación CorpArtes

Este domingo 16 de agosto se inauguró oficialmente la 16° edición del Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC -organizado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media-, el cual por primera vez se realiza de manera digital, gratuita, y en todo el territorio nacional.

“A pesar de la pandemia que nos está afectando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, no quisimos suspender el festival este año y tomamos la decisión de poner todo nuestro esfuerzo y coraje para poder realizarlo en las fechas en las que lo hacemos todos los años”, afirmó Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes, en el video inaugural del certamen. “Es por esto que este año vamos a estar en una plataforma digital, lo que nos va a permitir llegar a todo Chile, no solo continental, sino también insular, con estrenos mundiales, nacionales y sudamericanos”, agregó.

“El arte y la cultura han sido los grandes aliados de la ciudadanía durante el confinamiento, qué duda cabe. Por ello, desde el Ministerio vemos con mucha satisfacción que un festival tan importante como SANFIC, que apoyamos con mucha convicción, lleve adelante su edición 2020, por primera vez desde un formato gratuito y online”, expresó Consuelo Valdés, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Programación del festival

En su 16° edición, el certamen contará con más de 80 producciones nacionales e internacionales, las cuales están divididas en ocho secciones: Competencia Internacional, Competencia de Cine Chileno, Competencia Cortometraje Talento Nacional, Maestros del Cine, Visiones del Mundo, Función Especial, Directoras en Foco y SANFIC Educa.

La selección de películas 2020 incluye las producciones más recientes de reconocidos directores, como Werner Herzog, Jessica Hausner, Ken Loach, Abel Ferrara, Arnaud Desplechin y Álvaro Longoria. Asimismo, varias de las películas seleccionadas han sido reconocidas con diversos premios y nominaciones, incluyendo Corpus Christi, nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscar 2020; Little Joe, ganadora a Mejor Actriz (Emily Beecham) en el festival de Cannes; Habitación 212, premiada por Mejor Actuación (a Chiara Mastroanni) en la sección Un Certain Regard de Cannes; Sorry We Missed You, ganadora al Premio del Público a la Mejor Película Europea en el Festival San Sebastián; y Oh Mercy! (Roubaix, une lumière), que recibió el galardón a Mejor Actor (Roschdy Zem) en los Premios César, donde tuvo otras siete nominaciones.

“Estamos contentos de acompañarlos con la nueva edición de SANFIC n°16, en la cual tendremos 21 estrenos mundiales, 32 latinoamericanos y 31 nacionales. Son películas que han participado en los festivales más importantes del mundo, como Cannes, Berlín, Toronto, San Sebastián y Venecia, y otras películas que se podrán ver por primera vez en Chile”, comentó Carlos Núñez, Director Artístico de SANFIC.

Asimismo, por primera vez en el festival se realizará la sección “Directoras en foco”, como una forma de reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria del cine. Las realizadoras que exhibirán sus películas son Haifaa Al-Mansour (Arabia Saudita), primera cineasta mujer de su país, con La candidata perfecta; Mounia Meddour (Rusia), con Papicha, sueños de libertad; Victoria Solano (Colombia), con Sumercé; Mo Scarpelli (Estados Unidos), con El Father como sí mismo; Sabrina Blanco (Argentina); y Sinai Sganzerla (Brasil), con A Mulher Da Luz Propria.

Todas las películas seleccionadas estarán disponibles entre el 16 y 23 de agosto en www.sanfic.com, algunas de ellas durante toda la semana del festival y otras por 24 horas, según calendario (ver AQUÍ). Cada película de la programación general contará con 600 cupos disponibles, mientras que aquellas de la sección SANFIC Educa tendrán 1.200, los cuales serán entregados según orden de visualización de cada una de las producciones.

Conversatorios y encuentros con artistas

En el marco del festival también se realizarán actividades gratuitas y abiertas al público durante todo el mes de agosto, a través de las cuales se busca generar encuentros con las personas y las comunidades, dialogar sobre el cine y sobre los desafíos que deben enfrentar realizadores de todo el mundo.



“En SANFIC nos interesa mucho poder generar una reflexión, poder conversar acerca del cine y de la industria. Por esto hemos desarrollado esta serie de conversatorios con especialistas del cine, y también encuentros con diferentes directoras, directores, actrices y actores”, afirmó Loreto Araya, Coordinadora de SANFIC.

Durante la semana del festival se realizarán dos conversatorios: “Directoras Latinoamericanas: hacer cine hoy en la región a partir de su experiencia”, que abordará el quehacer de las directoras en Latinoamérica y qué significa para ellas hacer cine en la región, y “Ruiz antes de Ruiz”, sobre la primera etapa de la obra cinematográfica del prolífico director de cine Raúl Ruiz. Tendrán lugar, respectivamente, el 19 de agosto a las 20:00 horas y el 23 de agosto, a las 18:00 horas, a través del canal de Youtube de Fundación CorpArtes y Facebook Live de SANFIC.

Asimismo, se realizarán dos encuentros con artistas. El primero, tendrá lugar el jueves 20 de agosto (20:00 horas), junto a la actriz chilena Paulina García, ganadora del Oso de Plata (2013) y del Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina (2014) por su interpretación en la película Gloria, y quien en SANFIC 2020 es integrante del jurado de la Competencia Internacional. El segundo encuentro será el sábado 22 de agosto (12:00 horas) con el realizador español Álvaro Longoria, ganador del Goya por su película Hijos de las nubes y la última colonia, productor de la premiada Campeones -ganadora de tres premios Goya- y que en esta edición de SANFIC exhibirá su documental Santuario, protagonizado por Javier y Carlos Bardem, y es también parte del jurado de la Competencia Internacional del certamen. Ambos podrán verse a través de Youtube de Fundación CorpArtes y Facebook Live de SANFIC.

La edición 16 de SANFIC se realizará de forma gratuita entre el 16 y 23 de agosto, y se podrá acceder desde cualquier parte del territorio nacional, previa inscripción en www.sanfic.com.

