Gobierno anuncia plan de obras públicas, incentivos al empleo y beneficios a pymes para impulsar recuperación económica

El programa considera obras en viviendas, carreteras, puertos y aeropuertos, metro y trenes, obras hidráulicas y de agua potable rural. Además, el Mandatario anunció un plan de subsidios e incentivos para financiar hasta un millón de empleos, incentivos a la inversión privada y sólidos beneficios tributarios para pequeñas y medianas empresas.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, lanzó este domingo el programa de obras públicas del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera”, que incluye inversiones para los próximos 24 meses por US$34 mil millones y que creará 250 mil nuevos empleos.

Además, el Mandatario anunció que se pondrá en marcha un robusto Plan de Subsidios e Incentivos a la Creación y Recuperación de Empleos, que permitirá financiar una parte significativa del salario de hasta 1 millón de trabajadores, con una inversión de hasta US$ 2.000 millones.

El plan también contempla incentivos a la inversión privada y gestión prioritaria de 138 proyectos de inversión, por un total de US$ 24.521 millones en el período 2020-2022, que generarán 115 mil nuevos empleos.

El Presidente Piñera destacó que el “Paso a Paso Chile se Recupera” incluye un conjunto de incentivos y alivios tributarios para las pymes, que se suman a las ya existentes. Entre estos nuevos incentivos destacan la rebaja del Impuesto de Primera Categoría del 25 al 10%, la postergación en el pago del IVA, la depreciación y amortización instantánea del 100% de las inversiones en bienes físicos del activo fijo y en ciertos activos intangibles. A ello se suman Adicionalmente el acceso a capital de trabajo y para inversiones, a través de los subsidios y créditos FOGAPE, FOGAIN, PAR, CRECER, REACTIVATE, este último especialmente dirigido al sector del turismo, la hotelería y la gastronomía.

Finalmente, el plan contempla un conjunto de medidas para simplificar y agilizar los permisos y requisitos para poder realizar las inversiones y promover el desarrollo de las pymes.

“El Plan Paso a Paso Chile se Recupera favorecerá la creación y recuperación de empleos a través de un robusto Plan de Inversión Pública y de Incentivos a la Inversión Privada”, dijo el Presidente Piñera, quien estuvo acompañado en la visita por los ministros de Hacienda, Economía, Trabajo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Vivienda, Transporte, Agricultura y Energía.

Se contempla un plan de inversión pública por un monto adicional de US$ 4.500 millones por sobre el presupuesto regular de los Ministerios, el que se materializará en los próximos 24 meses, con objeto de impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Con todo, para el período 2020-2022 se estima un total de US$ 34.000 millones en inversión pública.

Estos proyectos tienen una capacidad de generar un total de 250.000 empleos.

La cartera de proyectos está centrada en iniciativas de infraestructura que activen el país creando empleos directos e indirectos, dando satisfacción a demandas sociales y productivas, abordando la urgente problemática de la crisis hídrica, el apoyo a municipios, la movilidad e integración en nuestras ciudades en esta etapa de desconfinamiento, mejoramiento de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como otras iniciativas de mayor envergadura.

El Ministerio de Obras Públicas ejecutará una cartera de 2.130 proyectos con especial énfasis en construcción, mejoramiento y ampliación de caminos, puentes, obras hidráulicas, sistemas de agua potable rural (APR), bordes costeros, caletas, aeropuertos y edificación pública. El monto total de inversión de esta cartera para los años 2020-2022 es de US$ 9.360 millones, de los cuales US$ 2.895 millones corresponden a presupuesto adicional dispuesto especialmente para este plan y que contemplan 2.130 proyectos.

En Transportes se implementarán obras para mejorar el transporte público y se acelerarán las inversiones en líneas de metro y trenes, lo que involucra más de US$ 3.000 millones entre los años 2020 y 2022, en proyectos como el Metrotren Santiago-Melipilla, la construcción del nuevo Puente Ferroviario en Concepción, así como la extensión de la línea 2 y 3, y la construcción de la línea 7 de metro en Santiago.

En tanto, el plan también considera soluciones habitacionales con foco en las personas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores del sector de la construcción. En su conjunto, estas medidas en el ámbito habitacional contemplan un presupuesto total para 2020 de US$3.482 millones, atendiendo a 412.900 familias. Además, en el ámbito urbano se considera un presupuesto este año de US$553 millones para pavimentos participativos, parques y plazas, como el Parque Mapocho Río, en Santiago, y el Parque Muelle Barón, en Valparaíso.

“Este Plan de Inversiones Públicas apunta a crear una sociedad más sustentable, más inclusiva, con mayor igualdad de oportunidades para todas las regiones y con mejor calidad de vida, tanto en ciudades como en el mundo rural”, dijo el Presidente Piñera.

Las principales líneas de inversión del plan de obras públicas son las siguientes:

Ministerio de Obras Públicas

• Vialidad: Construcción, reposición y mejoramiento de más de 7.500 kilómetros de caminos, 150 puentes y 170 proyectos de conservación de caminos básicos. Se destacan los proyectos de la Ruta Arica-Tambo Quemado, Ruta El Salado-Diego de Almagro en Atacama, la Ruta La Serena-Las Rojas, la Ruta Puchuncaví-Concón, la Ruta Cerrillos-Lonquén, la Ruta Chillán-Yungay, el Puente en Río Biobío en Chiguayante-Laja, la Ruta Corral-Valdivia, la Ruta 7 en Sector Villa Ortega en Aysén, Ruta Porvenir-Manantiales en Tierra del Fuego, además de los caminos indígenas en La Araucanía.

• Obras Hidráulicas: Construcción y conservación de obras de riego que benefician a 140 mil hectáreas, conservación de obras de aguas lluvias en ciudades y obras de control aluvional. Se destacan las obras aluvionales en Quebradas de Iquique y Alto Hospicio, construcción de la Etapa 4 del Parque la Aguada en Santiago, el Canal de La Luz en Chillán, entre otros.

• Agua Potable Rural: Construcción de 42 sistemas nuevos para 4.200 familias, 65 mejoramientos y ampliaciones de sistemas que beneficiarán a 28.200 familias, y conservaciones menores de otros 100 sistemas al año.

• Aeropuertos: Mantención y ampliación de pistas y áreas de movimiento en más de 10 aeropuertos y aeródromos, principalmente en las regiones extremas, donde destacan los aeropuertos Chacalluta, de Arica, y Carriel Sur, de Concepción; el aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de Osorno, y el aeródromo Teniente Marsh, de la Antártica, entre otros.

• Obras Portuarias: Mejoramiento de más de 10 bordes costeros. Se destaca la intervención en el borde costero Playas las Machas, en Arica; el sector costero de la península de Cavancha, en Iquique; el borde costero del sector Pinares-Trocadero, en Antofagasta; el borde costero en el estero Marga Marga; el borde costero de la Playa Negra de Penco, en Biobío; y la playa El Venado, de Puerto Varas, entre otros. Adicionalmente, el plan considera obras de infraestructura portuaria para el deporte náutico y turismo e infraestructura portuaria para la pesca artesanal.

• Gestión del Agua: Desarrollo de 50 planes estratégicos de recursos hídricos, de los cuales 30 estarán listos entre 2020-2022, y fortalecimiento de la red hidrométrica y glaciológica nacional. Destacan los planes de cuencas críticas como Ligua, Petorca, Aconcagua y Maule, y la construcción de la red de alerta de eventos hidrometereológicos extremos.

• Edificación Pública: Proyectos de edificación pública como comisarías, escuelas, centros de salud, museos, teatros, edificios consistoriales, entre otros. Se destaca el Teatro Municipal, de Iquique; la Basílica Corazón de María, de Antofagasta; el Centro de Día Adulto Mayor, de Copiapó; una comisaría en Quillota, el Museo Rapa Nui, el Edificio de Jefatura Nacional de Inteligencia-PDI en Santiago, la Biblioteca Regional de La Araucanía, el Archivo y Biblioteca Regional de Punta Arenas.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

• En 2020, se implementa el Plan Nacional de Movilidad para enfrentar el desconfinamiento, que se trabaja en coordinación con los municipios y Subdere, con más de 100 acciones.

• Se implementarán obras para mejorar el transporte público con: (i) 39 obras en todo el país, principalmente conservación de paraderos, vías de transporte público y construcción de pistas solo bus tecnológicas, que permiten aumentar la velocidad en bus (ii) obras de semaforización o modernización del sistema de control de tránsito a lo largo del país, (iii) 60 estudios que permiten evaluar la factibilidad de inversiones a mediano plazo, y (iv) para el sistema de transporte público de Santiago se proyectan 14 proyectos de conservación de vías y la implementación de 100 km de pistas solo bus, conservación y sanitización de paraderos, entre otros.

• Además, se acelerarán las inversiones en líneas de Metro y trenes, lo que involucra más de US$ 3.000 millones entre los años 2020 y 2022, en proyectos como el Metrotren Santiago-Melipilla, la construcción del nuevo Puente Ferroviario en Concepción; el mejoramiento del Tren Alameda – Chillán, la implementación de los proyectos Red Concepción y Temuco (sumando 35 buses eléctricos y construcción de un electroterminal en cada ciudad), la extensión de la línea 2 y 3, la construcción de la línea 7 y terminar con el proceso de reconstrucción de la red de Metro que fue dañada en octubre 2019. Todas estas obras permitirán la generación de cerca de 40 mil puestos de trabajo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

• Mediante este plan se entregarán soluciones habitacionales con foco en las personas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores del sector de la construcción. Además, este plan está concebido comprendiendo las diferencias de cada una de las regiones del país. En su conjunto, estas medidas en el ámbito habitacional contemplan un presupuesto total para el año 2020 de US$3.482 millones, atendiendo a 412.900 familias.

• Además, en el ámbito urbano se considera un presupuesto total para el año 2020 de US$553 millones (de los cuales US$132 millones corresponden a presupuesto adicional), para pavimentos participativos, parques y plazas, entre otros. En este ámbito destacan los proyectos Legado Bicentenario como el Parque Mapocho Río, en Santiago, y el Parque Muelle Barón, en Valparaíso.

Ministerio de Agricultura

Durante estos dos años se ha hecho un esfuerzo importante por el desarrollo rural del país. El plan “Paso a Paso, Chile se recupera” será un empuje a esta mirada territorial, en el que las regiones son las protagonistas. Por ello, mediante este plan se busca financiar más de 1.600 proyectos de tecnificación y obras de riego de pequeños y medianos agricultores. A través del programa de reforestación, se apoyará a 2.250 familias afectadas por los incendios forestales, lo que constituye la recuperación de más de 24.000 ha con bosques. Adicionalmente, con el fin de mejorar las condiciones de los brigadistas y la capacidad de respuesta a incendios forestales se mejorarán las bases de brigadas contra incendios. Por último, se construirá una guardería en el sector de Paine Grande, en el Parque Nacional Torres del Paine, para mejorar la experiencia de sus visitantes. En estas líneas se inyectará presupuesto adicional por US$ 152 millones para los años 2021 y 2022, y se espera apalancar un total de US$ 89 millones en inversión privada, lo que sumaría un total de US$ 241 millones en reactivación del sector.

Ministerio del Deporte

Se financiarán obras para contar con más y mejores espacios deportivos. Se contempla concretar 43 iniciativas, tanto la construcción de nuevos recintos como el mejoramientos de recintos deportivos existentes. Este plan contempla nuevos centros de entrenamiento y el nuevo parque deportivo en el Estadio Nacional con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Además de la construcción de 24 Polideportivos Centros Elige Vivir Sano en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Se invertirán US$ 89 millones donde US$ 27 millones corresponde a inversión adicional dispuesta para este plan. Estas obras comenzarán desde el segundo semestre del 2020 y aportarán aproximadamente 18 mil empleos.

Ministerio del Interior y Subdere: se apoyará con recursos a municipios para el desarrollo local con US$242 millones, de los que US$125 millones corresponden a presupuesto adicional. Estos recursos se utilizarán por medio del Programa de Mejoramiento de Barrios con foco en entregar condiciones sanitarias mínimas (alcantarillado, agua potable y electrificación) y por medio del Programa de Mejoramiento Urbano con foco en infraestructura menor como plazas, parques, canchas y ciclovías).

