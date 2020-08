Contribución social: Donan 100 toneladas de comida para perros y gatos abandonados

Organizaciones de protección animal, fundaciones, refugios y hogares temporales han sido beneficiadas con esta campaña de Purina.

100 toneladas de alimento para perros y gatos fue la donación que hizo Purina Chile a lo largo del país a diversas organizaciones de protección animal, fundaciones, refugios, hogares temporales y otros.

La obra se enmarca en una campaña para sensibilizar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y para visibilizar a los animales abandonados.

Una de las organizaciones que recibió parte de la donación fue Fundación Quiltro, de la región de Valparaíso, quienes se adjudicaron 17 toneladas de alimento, las que distribuyeron hacia otras entidades de la región.

La relación entre Fundación Quiltro y Purina comenzó en 2018, cuando la organización porteña se adjudicó fondos de la empresa privada, logrando ejecutar un proyecto de esterilización para 330 animales a bajo costo. Según comenta la vocera de Fundación Quiltro, Viviana Díaz Pizarro, “después de eso se han presentado oportunidades de recibir donaciones, con una relación amena y cordial con Purina”. Esto ha permitido que la empresa haga llegar sus aportes a Fundación Quiltro, para que la entidad, a su vez, reparta el alimento con otras organizaciones.

Desde Fundación Quiltro valoran esto, ya que, según Díaz, “el que Purina haya confiado en el trabajo que algunas organizaciones de protección animal hacemos, y que haya impulsado campañas de tenencia responsable y de visibilización a los animales abandonados es una acción que todas las empresas privadas en Chile deberían realizar”.

Sobre esto último, Díaz enfatiza que “es una lástima que muchas empresas donen porque hay beneficios tributarios y no como parte de su aporte a la sociedad, incluso como una acto social de devolverle a la comunidad lo que ellos han recibido de nosotros”.

Además, la vocera porteña sostiene que “el que una empresa privada se haya unido a la causa es maravilloso, porque no estamos acostumbrados a esto, salvo en la Teletón, pero ello significa beneficios tributarios para las empresas, mientras que en este caso Purina y otras empresas que donan a organizaciones de protección animal no recibe beneficios tributarios. Su motivación no es económica, sino social”.

Si bien no reciben beneficios económicos, Díaz sostiene que “me imagino que hay una retribución emocional y afectiva, algo que realmente es maravilloso”.

Junto a ello, desde Fundación Quiltro aprovechan de enviar un mensaje llamando “a la tenencia responsable, a los cuidados responsables, un llamado a reconocer a nuestros animales de compañía como miembros de la familia, es la invitación a empezar a pensar en la familia multiespecie, es la invitación a reconocer a estos animales que están al cuidado nuestro, porque nosotros decidimos hacerlo, a considerarlos como parte de la familia en todas las decisiones de la familia, porque ellos no son muebles”.

Díaz agrega que “esta campaña genera un trasfondo de esperanza sobre el cambio que podemos llegar a experimentar los seres humanos para ser mejores seres humanos, valga la redundancia”.

En este espacio se busca visibilizar al animal abandonado, al gato de colonia, al gato feral, al perro comunitario, al perro abandonado “como parte de nuestros ecosistemas ciudadanos, como parte de nuestros hábitats culturales, de nuestros ambientes culturales, de nuestro patrimonio físico, de nuestro patrimonio cultural y respetarlos como tal, reconocerlos en ese espacio y buscar todas las formas posibles para mejorar esa vida en ese espacio, pero jamás deben ser condenados a vivir en refugios de por vida, estamos en contra del retiro de un animal, para ser encerrado entre 4 paredes. Los animales comunitarios se cuidan y protegen, se adoptan, pero no se encarcelan”, esgrime Díaz.

Finalmente, “esto no es sólo el alimento, sino un reconocimiento a aquellos animales que fueron abandonados, que han sido permanentemente violentados, que han sido permanentemente discriminados y rechazados; es un reconocimiento para ellos”, puntualiza Díaz.

Fundación Quiltro

El trabajo de Fundación Quiltro se enfoca en tres líneas estratégicas que corresponden al control ético, aporte al control ético de la fauna urbana a través de las esterilizaciones, educación y sensibilización en torno a la tenencia responsable de animales de compañías y la tercera línea de gestión de recursos de todo tipo.

“Esta donación de Purina tiene que ver con nuestra línea estratégica de educación y sensibilización en relación a la tenencia responsable, por el mensaje que queremos entregar de quienes decidimos tener animales a nuestro cuidado debemos cuidarlos y hacerlos parte de la familia en todas las decisiones, en todos los hechos que ocurran en nuestra vida; y los animales que hoy están abandonados también tienen un lugar en nuestro hábitat, ellos son parte como nosotros, no estamos por encima de ellos”, sostiene Díaz.

¿Cómo ayudar a Fundación Quiltro?

La labor principal de la ONG es acercar el servicio de esterilización principalmente a sectores vulnerados o alejados que no tienen acceso ya sea por distancia o costo a la esterilización.

La manera de apoyar va por diversas líneas, como por ejemplo donar en la cuenta corriente de BancoEstado número 23500067471, RUT 65.071.621-3, escribiendo a fundación.quiltro@gmail.com.

También se puede ayudar visitando sus redes sociales “fundacionquiltro” en Instagram, Facebook y Twitter y apoyando con la difusión de su trabajo, así como el trabajo de otras organizaciones y personas naturales que rehabilitan.

“Además, la mejor manera de aportar es adoptando animales abandonados y no comprando, además de esterilizar”, finaliza Díaz.

