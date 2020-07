UPV realizó Webinar Internacional sobre la internalización de la educación y el teleaprendizaje

Con expertos en educación superior de España, Rumania y México, la Universidad Pedro de Valdivia y el Foro Académico Permanente de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (FAP ALC-UE) realizaron una conferencia virtual sobre las amenazas y oportunidades que trae la pandemia para internalización de la educación y el tele aprendizaje.

En la actividad participaron la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Rumania; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); el Institut des Ameriques, Francia; la Universidad de Guadalajara, México; el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (CELARE) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España.

El foro estuvo moderado por Héctor Casanueva, Vicepresidente Ejecutivo del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe.

Los expositores analizaron la nueva realidad generada por la pandemia y la crisis económica-social que enfrentan las universidades a nivel mundial. Además, se discutió sobre las nuevas modalidades que adoptará la globalización académica y cómo esto afectará la integración y cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea.

El rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Rafael Rosell Aiquel resaltó la importancia de la colaboración entre Europa y América Latina y el Caribe. “Una mayor integración mejorará el nivel de la educación y significará un beneficio concreto para los estudiantes. Para lograrlo, se deben aprovechar todas las herramientas digitales”.

Javi López, Eurodiputado y Vicepresidente Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, advirtió sobre la urgencia de “adaptarse a las nuevas condiciones de la educación superior y apoyar el trabajo conjunto entre la UE y Latam y el Caribe”.

Por su parte, Victor Negrescu, Eurodiputado y miembro de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, llamó a “escuchar y aunar las experiencias y propuestas de Europa y Latinoamérica y el Caribe para construir espacios comunes de fomento de la internalización y digitalización de la educación”.

Remus Pricopic, presidente FAP AL-UE y rector de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administración de Rumania, pidió “intensificar el diálogo entre las instituciones académicas del mundo, especialmente las europeas y latinoamericanas y del Caribe”.

Francisco Marmolejo, asesor de la Fundación Qatar para la Educación y ex Especialista Principal de Educación Terciaria del Banco Mundial, afirmó que “la internalización de la educación no es un medio, sino un fin. Las universidades no pueden ser un pasajero más en ese bus, deben ocupar el asiento del conductor”.

Ana Capilla, Coordinadora de Educación Superior, ETP y Ciencia (OEI) destacó que “la pandemia acelerará los cambios, por lo que las universidades deben estar preparadas. Los alumnos no van a querer volver a estar sentados en una sala ya que saben que existen distintas maneras de aprender. Lo importante es asegurar la calidad de este nuevo tipo de educación”.

Finalmente, Jocelyne Gacel- Ávila, de la Universidad de Guadalajara, dijo que “los Estados deben preocuparse de que la educación a distancia y su internalización no aumenten las brechas que ya existen entre los estudiantes que tienen recursos económicos y los que no”.

Share Tweet Share