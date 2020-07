¿Qué le falta por lograr a Lionel Messi?

Hace poco, el crack argentino, Leo Messi, llegó a los 33 años de edad, muchos recordaron sus hazañas en el campo de fútbol y sus grandes logros obtenidos. En toda su carrera profesional se consolidó como el único jugador en toda la historia del fútbol en conseguir 6 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, un FIFA World Player y un The Best FIFA.

Por si esto fuera poco, “La Pulga” registra una cifra de 699 goles, 860 partidos, 292 asistencias, 47 tripletes con un promedio de 0,81 goles por partido. El gremio futbolístico lo considera el mejor jugador de la época, con un amplio recorrido profesional.

Messi contabilizó 37 partidos, 28 goles, 20 asistencias con el Barça y la selección nacional de Argentina en la temporada 2019-20, convirtiéndose en el máximo goleador de la Liga Española, un evento de magnitud en Europa. Pero, ¿qué más le falta por hacer al astro argentino, Lionel Messi?

Récords de Messi

El líder goleador ostenta varios títulos en su haber, durante su carrera deportiva se ha consagrado como:

El jugador con más títulos en un club español.

El futbolista con más goles en un club español.

El anotador de más de 20 goles en 12 temporadas consecutivas en España.

Es el máximo goleador de la Selección de Argentina.

Máximo goleador argentino de la historia en partidos oficiales.

El jugador argentino con mayor cantidad de presencias en la Copa América.

El máximo anotador de un mismo club en la Champions League.

El máximo goleador en el “El Clásico” contra Real Madrid.

¿Qué le falta lograr a Messi?

E1 10 del FC Barcelona se ha convertido en una leyenda, rompiendo récords históricos, incluso hay quienes piensan que es el sucesor de Pelé en la actualidad. Si algo es seguro es que tiene suficiente madera para derrocar del trono al Rey del fútbol, el atacante ha roto todo tipo de récords a nivel de clubes internacionales.

No obstante, con su selección nacional no ha conseguido el mismo éxito, en el conjunto azulgrana consiguió 10 títulos de la Liga de España, 6 Copa del Rey, 8 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Sus connacionales reprochan al rosarino la escasez de títulos para la nación argentina. El tiempo de Messi en el fútbol se agota, y aún no se han logrado los resultados deseados con la albiceleste.

Con la sub 20 triunfó en la Copa Mundial Sub 20 disputada en 2005 en los Países Bajos, a partir de allí no ha obtenido más victorias en competiciones de envergadura con la camiseta de la selección de Argentina.

Messi ha participado en la Copa del Mundo, Copa América, dos de los eventos deportivos más relevantes para las selecciones suramericanas.

La gran oportunidad de conseguir la gloria, de la mano de su selección, fue en el Mundial de Sudáfrica cuando llegó a los cuartos de final con Alemania en un desenlace vibrante que terminó en una goleada 4-0 frente a los germanos.

Lionel Messi perdió en aquella ocasión la posibilidad de consagrarse campeón y saldar la deuda moral con el pueblo argentino, compromiso que hoy por hoy sigue vigente. Ya el reloj biológico comienza a pesar en el fútbol, se habla de un posible retiro en los próximos años.

Aún hay tiempo de trascender, el Mundial de Catar en 2022 será una oportunidad de oro para el capitán argentino, que indudablemente deberá enfocarse en ganar y aprovechar para cerrar con broche de oro su histórico legado futbolístico.

